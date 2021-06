Con una nuova ordinanza firmata quest’oggi, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha vietato il lavoro in condizione di esposizione prolungata al sole, dalle 12.30 alle 16.00 a partire da oggi e fino al prossimo 31 agosto sull’intero territorio regionale. L’intervento riguarda, in particolar modo, le aree interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo ed è limitato ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.

L’ordinanza giunge, in particolare, all’indomani della morte del bracciante agricolo di soli 27 anni avvenuta ieri nel Brindisino, dopo un’intensa giornata di lavoro nei campi ed è stata già trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai prefetti e a tutti sindaci dei comuni pugliesi.

