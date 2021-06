Incendio scoppiato in mattinata in un parcheggio-autolavaggio lungo la provinciale 236, a Sannicandro. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite per cause accidentali da un camper parcheggiato nella struttura, per poi estendersi ad altri mezzi presenti. Non risultano persone ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre, e i carabinieri del luogo, che stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.

