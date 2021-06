A fuoco un deposito di auto ad Andria. Per cause in corso di accertamento sono andati in fiamme dei veicoli all’interno di un deposito. Sul posto i vigili del fuoco che stanno domando l’incendio. Una colonna di fumo denso si è alzata, preoccupando anche i residenti. Indagini in corso.

