In occasione del concorso di ARPAL Puglia, in programma presso il Palaflorio di Bari da lunedì 28 giugno a mercoledì 21 luglio, nelle aree circostanti il palazzetto sarà possibile usufruire del servizio di sosta a pagamento. Ad eccezione del sabato e della domenica, dalle ore 7 alle 19, è prevista una tariffa unica giornaliera al costo di 3 euro per le autovetture e 12 euro per i bus.

Inoltre, in occasione del concorso pubblico del Comune di Bari, che si terrà da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio presso i padiglioni della Fiera del Levante, dalle ore 7 alle 19.30 saranno attive le seguenti aree di sosta circostanti l’area fieristica: via Verdi 2 (compreso tra via Verdi, via Accettura e via Poli), Parete Edilizia, via di Maratona, via Bellini (da via Mascagni a via Verdi). In tutte queste aree di sosta, la tariffa unica giornaliera è di 5euro.

