Ospite d’eccellenza per il primo evento in presenza organizzato da Amnesty Bari dopo oltre un anno di restrizioni a causa della pandemia da Covid19. Grazie alla collaborazione con l’associazione Mixed LGBTI, lunedì 28 luglio alle ore 19, nella sede di via Abbrescia 13, si terrà l’incontro con Sacred B. Huff, avvocata afroamericana, queer, femminista e attivista di Law 4 Black Lives DC, l’organizzazione la cui missione è eradicare la supremazia bianca e il razzismo offrendo assistenza legale gratuita ad altre organizzazioni di persone afroamericane e supporto ai manifestanti arrestati.

Dai moti di Stonewall, la serie di violenti scontri tra comunità queer e forze dell’ordine a cui si fa simbolicamente risalire la nascita del movimento lgbtqi+, sono passati 52 anni. A un anno fa, invece, risale l’omicidio di George Floyd da parte di alcuni agenti di polizia, evento che ha visto scendere in piazza il movimento globale Black Lives Matter in tutti gli Stati Uniti e, giorno dopo giorno, nascere manifestazioni di solidarietà̀ nel resto del mondo, anche in Italia. Si tratta di due movimenti inevitabilmente legati da un filo indissolubile.

L’evento ha come obiettivo quello di entrare nelle dinamiche di questo legame comprendendone le analogie storiche, sottolineando l’importanza e la forza dell’intersezionalità e, inoltre, celebrando il lavoro incessante delle soggettività̀ non bianche e queer verso il raggiungimento della piena uguaglianza, in un presente che vede ancora lontana l’assoluta garanzia dei diritti nei confronti di molte persone.

In collegamento da Miami, nel corso dell’evento, ci sarà anche la testimonianza dell’avvocato Frank A. Vasconcelos II, immigrato ispanico che attualmente lavora come Pubblico Difensore. Modereranno Mariangela Erculiani, Responsabile del Gr070 di Bari di Amnesty International e Fabiola Fiore, attivista di Mixed Lgbti. Philippe Nabil Debs, attivista di Mixed, farà da interprete. L’evento si terrà nel rispetto dei protocolli anti – covid. La partecipazione è gratuita.

