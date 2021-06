Fervono i preparativi per la riunione dei ministri degli Esteri a Matera, prevista per il 29 giugno in occasione del G20. Bari, come detto, sta collaborando con l’organizzazione, mettendo a disposizione cinque hotel per i delegati e prevedendo il saluto di benvenuto con il ministro Luigi Di Maio, nella giornata di domani 28 giugno.

La Prefettura ha attivato la macchina di sicurezza: sono state previste aree rosse dove l’accesso sarà interdetto a tutti. A questo link tutte le informazioni. I divieti di sosta e di transito partiranno tra questa sera e domani mattina. Qui l’elenco e i percorsi dei bus modificati.

Per la giornata di domani inoltre il Comune di Bari ha organizzato, d’intesa con l’assessorato regionale all’Agricoltura, la Coldiretti e l’Assoenologi, a partire dalle ore 20, un percorso enogastronomico lungo la “Muraglia”, in via Venezia, per dare il benvenuto ai delegati dei Paesi e delle organizzazioni internazionali che alloggeranno a Bari. Si tratta di più di 500 persone. A seguire, intorno alle 22.30, si svolgerà uno spettacolo di fuochi pirotecnici offerto dalla Camera di Commercio di Bari. Per ragioni di sicurezza, l’area dell’evento sarà accessibile esclusivamente agli invitati muniti di pass. Ai delegati sono stati riservati anche ulteriori eventi, come ad esempio la visita alla mostra del Margherita.

