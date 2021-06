Anche in questa ultima domenica di giugno, il nucleo viabilità del corpo di Polizia Locale, è stato impiegato nel contrasto all’abusivismo commerciale su area demaniale e pubblica.

Sequestrati circa 5000 pezzi da cinque agenti in servizio in borghese, che sono stati supportati da due auto di pronto intervento, per un totale di 9 unità che, sin dalla prima mattinata, hanno effettuato i controlli sulle spiagge monopolitane, letteralmente prese d’assalto da persone in cerca dell’agognato affaccio sul mare. L’operazione, come spiega il comandante Michele Cassano, è terminata ‪alle 14.00‬, dopo aver effettuato tre sequestri di merce nei confronti di persone identificate e il rinvenimento di altra merce abbandonata: 2966 bracciali, 173 paia di orecchini, 454 collane, 261 anelli, 204 gonfiabili per bambini, 260 cavigliere, 304 elastici per capelli, 64 teli mare e altre chincaglierie.

Ai tre venditori abusivi è stata comminata una sanzione amministrativa di euro cinquemila per un totale di quindicimila euro; inoltre, grazie alla modifica del Regolamento Comunale di Polizia Urbana del 2019, ai venditori privi di autorizzazioni è stato notificato anche un ordine di allontanamento. “Agli abusivi. – spiega il comandante Cassano – è stato dato espresso ordine di allontanamento dal luogo ove è stato commesso l’illecito amministrativo per un tempo pari a 48 ore unitamente al pagamento di una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 100 ad un massimo di € 300,00, dandone a seconda della gravità dell’infrazione e precisamente qualora ne possa derivare un pericolo per la sicurezza pubblica, comunicazione al Questore per le operazioni relative all’emissione del daspo urbano”

Non solo abusivismo commerciale ma anche sorveglianza sul rispetto dell’Ordinanza Regionale di Balneazione: i controlli sulle spiagge hanno interessato il rispetto del divieto di campeggiare con tende e di sostare in area demaniale con i veicoli a motore.

