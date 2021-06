I preparativi per il G20. Il caro lidi per l’estate in Puglia. La preoccupazione per la diffusione della variante Delta e le misure messe in campo per contrastarla: ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 20 giugno. Caro lidi per l’estate: più di 2mila euro per un abbonamento stagionale

Lunedì 21 giugno. Chiudono gli hub perché mancano i vaccini nella Asl di Bari

Martedì 22 giugno. Sospetta legionella nel palazzo di Giurisprudenza a Bari

Mercoledì 23 giugno. Zona rossa a Bari per il vertice ministeriale

Giovedì 24 giugno. Superati i 40 gradi in Puglia, è allarme ondate di calore

Venerdì 25 giugno. Preoccupa la diffusione della variante Delta anche in Puglia

Sabato 26 giugno. Il no di Regione e Comuni all’ipotesi di un deposito di rifiuti nucleari nell’Alta Murgia

