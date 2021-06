“Contro la variante Delta i vaccini al momento non possono bastare da soli, meglio continuare a mantenere le cautele per evitare una nuova ondata pandemica, causata dalle varianti”. Lo spiega all’ANSA Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l’emergenza coronavirus e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma.

Nella difficoltà di raggiungere l’immunità di gregge, con una copertura vaccinale fra il 90 e il 95%, Ricciardi invita quindi ad adottare tutte le cautele nei comportamentali: distanza di sicurezza e mascherina quando non è possibile rispettarla all’aperto, lavaggio e la disinfezione delle mani.

Ricciardi conferma che la variante delta diventerà dominante e per questo aggiunge altre raccomandazioni per evitare una nuova impennata dei casi: “Va evitato l’affollamento dei mezzi pubblici” ma anche nelle scuole.

“Arriviamo all’estate in una condizione epidemiologica simile a quella dell’anno scorso e con i vaccini ci sono diversi motivi per far sì che l’autunno e l’inverno non siano gli stessi del passato ma serve evitare gli stessi errori dello scorso anno e utilizzare i mesi estivi non solo per le vacanze, ma anche per la preparazione alla ripresa scolastica e lavorativa” spiega Ricciardi.

“Cautela anche nei viaggi per evitare gli errori e la superficialità della scorsa estate”. Per quello che riguarda i vaccini Ricciardi spiega l’importanza di accelerare la campagna vaccinale perchè così “le varianti dominanti troveranno una popolazione protetta e immune” in particolar modo nelle fasce più vulnerabili. L’obiettivo è quindi quello di raggiungere gli oltre tre milioni di ultrasessantenni che non sono ancora vaccinati. (ANSA)

