Sono iniziati questa mattina i lavori di “ripascimento” della spiaggia di San Girolamo a Bari, dove sono all’opera le ruspe per l’abbassamento della linea di costa e per il livellamento dei ciottoli e dell’intera area che, negli scorsi mesi, era stata letteralmente divorata da mare.

Il tratto del litorale era reso impraticabile anche per la presenza di alghe che lo avevano ricoperto interamente, nonché per gli accumuli di ciottoli che avevano creato pericolosi dislivelli nell’area. Per questa ragione, con l’avvio della stagione estiva, l’intervento di livellamento e pulizia della spiaggia cittadina era stato richiesto a gran voce dai residenti della zona ed era stato promesso, alcune settimane fa, proprio dall’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.