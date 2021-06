Tra le attività straordinarie a Bari per l’apertura del G20 di questa sera, in vista della riunione dei ministri degli Esteri a Matera (domani, 29 giugno), l’Asl ha attivato unità mobili e fisse per eseguire test Covid e garantire l’assistenza sanitaria nelle zona “rosse” off limits. In particolare, in piazza Prefettura è stato allestito un presidio medico avanzato (pma) equipaggiato con lettini, pronto soccorso cardiologico e tutti i presidi di primo intervento.

“Siamo pronti a qualsiasi emergenza – spiega nel video in basso Franca Enrico, coordinamento 118 in rappresentanza del direttore Antonio Dibello – abbiamo a disposizione tutti i farmaci necessari e le strumentazioni tecnologiche per il soccorso”. Il supporto della Asl al G20 include anche le attività della rete ospedaliera coordinate dalla dottoressa Silvana Fornelli, al San Paolo e all’ospedale di Venere con posti letto disponibili specie nelle aree rosse, come la Cardiologia.

