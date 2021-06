Si era fatto consegnare un telefono cellulare da un turista materano di 30 anni, minacciandolo con un collo di bottiglia e si era dato alla fuga. Autore del gesto un cittadino di origini gambiane che, nel fine settimana, in tarda notte, ha avvicinato la sua vittima sul lungomare Trieste di Bari, all’altezza della spiaggia di Pane e Pomodoro e ha messo a segno la rapina minacciando il giovane.

È stato quest’ultimo, subito dopo, ad avvertire il 113 che, ottenuta la descrizione dell’aggressore, ha immediatamente avviato le ricerche. In breve tempo gli agenti di polizia hanno fermato un giovane cittadino gambiano di 24 anni, rispondente alle precise descrizioni fornite dalla vittima della rapina e dai testimoni del fatto. L’uomo è stato trovato in possesso proprio del telefono cellulare rapinato: i poliziotti hanno, così, proceduto all’arresto dell’extra-comunitario per il reato di rapina aggravata e riconsegnato l’oggetto rapinato alla vittima. Il giovane adesso è nel carcere di Bari a disposizione dell’Autorità giudiziaria procedente in attesa di determinazioni.

