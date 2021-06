Una telecamera di videosorveglianza all’esterno di un ristorante del quartiere Umbertino ha consentito di immortalare la writer che ieri sera ha imbrattato la facciata del teatro Kursaal, uno dei teatri simbolo di Bari al centro di un restauro appena concluso da 5 milioni di euro e un cantiere lungo due anni.

Nel video in basso si può vedere la giovane che con una bomboletta spray traccia la propria tag, una firma in codice. Sui social si scatenano i cittadini indignati: “Beccata”. Adesso le immagini potranno essere messe a disposizione delle autorità competenti, nel frattempo il muro è stato già ridipinto. “Stiamo perdendo ogni forma di controllo verso un fenomeno che rischia di cancellare la memoria collettiva Per poco non hanno coperto anche la scritta vincolata che indicava i rifugi della seconda guerra Mondiale”, raccontano i volontari di Retake.

video facebook Sushi Xuan Bari

