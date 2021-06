“Abbassiamo la mascherina ma non la guardia”: lo scrive sui social il sindaco di Bari Antonio Decaro. Infatti da oggi è possibile togliere la mascherina per strada e nei luoghi all’aperto grazie al calo estivo dei contagi Covid. Nell’ultimo bollettino la provincia di Bari ha fatto registrare zero casi in 24 ore.

In città sono stati in tanti a passeggiare distanziati ma senza dispositivo per la protezione individuale (foto anteprima). “È stata in questi mesi una compagna inseparabile, a volte un accessorio moda, sicuramente un ingombro in queste giornate di caldo. Cade così l’ultima restrizione nella difesa dal virus e raggiungiamo forse la tappa più importante nel percorso di libertà che a poco a poco stiamo riconquistando e che dobbiamo tenerci stretta”.

“So che è difficile oggi pensarci – aggiunge il sindaco – ma dobbiamo continuare a portarla con noi. Per utilizzarla nei luoghi al chiuso o in quelli all’aperto molto affollati, perché anche se oggi non la sopportiamo più dobbiamo ricordarci che per tanto tempo è stata il nostro migliore alleato contro la malattia e che dobbiamo ancora difenderci dalle varianti del virus in attesa che si completi la campagna vaccinale”.

“Impariamo così ad apprezzare quello che oggi ci sembra insopportabile e a pensare che da questo momento tutto è nostra responsabilità, nei luoghi e nei comportamenti. Magari a qualcuno un po’ mancherà ma ora godiamoci i nostri sorrisi ritrovati. Mia figlia mi ha detto che stavo meglio con la mascherina perché non si vedeva il naso”, conclude Decaro.

