“I numeri sono chiari, l’ultima ondata è alle spalle. Adesso stiamo monitorando l’espansione della variante Delta che, come già successo per la variante inglese, probabilmente nelle prossime settimane rimpiazzerà le altre varianti perché è un ceppo di virus più contagioso”. E’ quanto ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, intervenuto nel corso dell’evento organizzato dall’associazione Fincopp per la XVI Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza.

“Non dobbiamo spaventarci delle varianti – ha sottolineato Lopalco – ma dobbiamo essere attenti. La pandemia non è passata, da oggi possiamo togliere la mascherina all’aperto e avere una vita sociale migliore ma attenzione alla vaccinazione, vacciniamoci. Dobbiamo correre con le seconde dosi per impedire il diffondersi di altre varianti”.

“In Puglia – ha concluso – nella popolazione sopra i 60 anni abbiamo superato il 90% di copertura, può esserci ancora qualcuno restio e va convinto ma direi che tra gli anziani il tema della vaccinazione è un tema che è stato compreso, hanno capito il rischio, i restii rappresentano solo una piccola percentuale”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.