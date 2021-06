Al via all’Università di Bari, i bandi per i due dottorati nazionali in “Intelligenza Artificiale” e “Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico”. Con l’uscita dei bandi ha preso già avvio il processo di selezione degli oltre 270 dottorandi (170 per IA e 105 per Sostenibilità e Clima) che prenderanno parte, a partire da novembre 2021, alla prima edizione che sarà inaugurata a novembre. Si tratta, in particolare, di due dottorati pensati per formare una generazione di dottori di ricerca in grado di guidare la transizione digitale ed ecologica del Paese.

Ideati su sollecitazione del ministero dell’università e della Ricerca MUR, i bandi sono utili, tra le altre cose, per affrontare le sfide sociali, economiche, ambientali e sanitarie del futuro il sistema dell’università e della ricerca nazionale. Entrambi sono finanziati al 50% dal MUR e al 50% dalle università ed enti di ricerca partecipanti.

Il Dottorato nazionale in Intelligenza Artificiale (www.phd-ai.it), coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall’Università di Pisa, parte, nello specifico, con un finanziamento di oltre 15 milioni di Euro che permette di offrire al primo ciclo oltre 170 borse: uno dei programmi di dottorato sull’AI più grandi ed ambiziosi a livello mondiale. A dimostrazione del ruolo trasformativo dell’Intelligenza Artificiale sull’economia e sulla società, questo dottorato è articolato in 5 dottorati federati fra loro che raggruppano 61 università ed enti di ricerca. I 5 dottorati hanno una base comune rivolta ai fondamenti e allo sviluppo dell’IA, e ciascuno ha un’area di specializzazione in un settore strategico di sviluppo e applicazione dell’IA. Ciascun dottorato è organizzato da una università capofila, in collaborazione col CNR sui macro temi: Salute e scienze della vita, Agricoltura (agrifood) e ambiente, Sicurezza e cybersecurity, Industria 4.0, Società.

L’Università di Bari Aldo Moro è dunque tra gli atenei associati del Dottorato in AI-area Salute e Scienze della Vita. L‘applicazione dell’AI nel campo della salute e delle scienze della vita e, in particolare, l’integrazione di AI, IoT & biorobotics prefigura scenari di rapida evoluzione verso la medicina di precisione, una medicina sempre più predittiva, preventiva, personalizzata e partecipativa. Per inforomazioni basterà collegarsi al sito: www.phd-ai.it

https://dottorato.unipi.it/index.php/it/concorsi-d-ammissione-a-a-2021-2022.html

Il dottorato nazionale in “Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico” (www.iusspavia.it/phd-sdc) coordinato invece dalla Scuola IUSS di Pavia, in convenzione con 30 Atenei italiani tra cui l’Università di Bari Aldo Moro, ha ottenuto un finanziamento di oltre 8 M Euro per più di 100 borse di dottorato solo per il primo ciclo ed è il primo in Italia e in Europa sui temi della sostenibilità e del cambiamento climatico fondato su una rete a scala nazionale e su un approccio multi-, trans- ed inter-disciplinare. Il Dottorato ha una durata di tre anni. Centrale al percorso è lo studio della complessità determinata dalle interrelazioni tra progresso tecnologico, disponibilità di risorse naturali, migrazioni, diritti, benessere e qualità della vita della generazione presente e di quelle future, cambiamento climatico, specificità territoriali, accessibilità all’acqua e al cibo.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.