Disorganizzazione, caldo, lunghe code e discussioni tra utenza e operatori di servizio. È la fotografia di quanto sta accadendo, questa mattina, nel PalaCarbonara, dove è da poco iniziata un’altra giornata di vaccinazioni contro il Covid19 e dove confluiscono, ora, tutti gli utenti che prima si recavano al PalaCarrassi di Bari.

Dopo che quest’ultimo palazzetto è tornato ad ospitare attività sportive, infatti, la campagna vaccinale di questo hub è stata trasferita a Carbonara, dove però gli utenti lamentano una cattiva organizzazione dei flussi, che comporta lunghe attese e code nell’afa di un palazzetto dove il caldo la fa da padrone.

E in effetti, in un video girato da uno dei cittadini che questa mattina si è recato nel PalaCarbonara per la sua somministrazione, si vede tanta gente in piedi, in coda e, ancora molte altre persone che, seppur sedute in attesa, di sventolano per cercare refrigerio. “Queste scene dovrebbero vederle Emiliano e Lopalco”, si sente dire da qualcuno.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.