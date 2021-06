Al via oggi “Alfabeto del Sud”, il concept ideato e curato dal giornalista e saggista Oscar Iarussi. La rassegna, che è cominciata oggi il 29 giugno prevede i dialoghi tra Edoardo Winspeare e Silvio Perrella, Nadia Terranova e Giuseppe Lupo, Patrizia Luogo e Onofrio Romano, Gloria Giorgianni e Oscar Iarussi, nella meravigliosa terrazza della Biblioteca De Gemmis della Città Metropolitana. Il progetto si è iniziato sin dalla scorsa primavera con una serie di seminari on line sugli autori individuati: Vittorio Bodini, Biagia Marniti, Maria Teresa Di Lascia, Vittore Fiore. Nomi importanti, tuttavia non sufficientemente valorizzati dalla critica o talora addirittura ignorati dalle storie letterarie del ‘900. I seminari sono stati affidati a studiosi del valore di Silvio Perrella, Rita Ceglie, Lea Durante e Annabella De Robertis, e riservati ai docenti pugliesi degli istituti superiori. Un “ciclo” didattico e divulgativo che proseguirà in autunno con gli studenti nelle aule, ci auguriamo finalmente di nuovo in presenza.

A ogni autore è stata “abbinata” una parola: rilevante, ricorrente, evocativa e promettente per un Sud che riprenda a raccontare sé stesso con autenticità e sguardo critico. Abbandono, Incanto, Coraggio, Futuro: ecco il principio dell’”Alfabeto del Sud” che è stato e che verrà. È di scena negli incontri estivi, quattro dialoghi tra importanti protagonisti della cultura e delle scienze sociali italiane, tra fine giugno (il 29 e il 30) e luglio (il 20 e il 22) a Bari nella terrazza della Biblioteca De Gemmis della Città Metropolitana, nel cuore di Bari vecchia (o all’interno della stessa biblioteca in caso di maltempo).

L’iniziativa è promossa e organizzata dall’associazione “Donne in Corriera”, che quest’anno festeggia il decennale delle proprie attività, nell’ambito del progetto “Terre di Mezzo: la realtà, l’immaginazione”, finanziato dall’azione 4 del bando Cultura Regione Puglia 2020, ed è realizzata in coproduzione con la Biblioteca Metropolitana “De Gemmis” – Città Metropolitana di Bari, e con il patrocinio del Comune di Bari.

PROGRAMMA (29,30 giugno – 20,22 luglio – Terrazza Biblioteca De Gemmis, Santa Teresa dei Maschi – Barivecchia – ore 20)

Si inizia oggi, martedì 29 giugno con la serata dedicata a Vittorio Bodini e alla parola ABBANDONO, nel dialogo tra lo scrittore e critico letterario Silvio Perrella e il regista Edoardo Winspeare, che tracceranno una geografia sentimentale e letteraria di chi parte dal Sud e di chi vi resta, dei luoghi abbandonati e dell’abbandonarsi alle suggestioni del Sud, a partire dalla poetica di Bodini.

Mercoledì 30 giugno, la parola del nostro Alfabeto del Sud è INCANTO, incanto di luoghi, di tradizioni popolari, di storie, ma anche della coscienza che crede nella rinascita meridionale, richiamando la figura della poetessa originaria di Ruvo di Puglia, Biagia Marniti. Ne parleranno la scrittrice Nadia Terranova e lo scrittore e saggista Giuseppe Lupo.

Gli altri due appuntamenti, martedì 20 e giovedì 22 luglio, si concentreranno su altri due lemmi che caratterizzano il sud: CORAGGIO e FUTURO.

Il 20 luglio, l’economista Patrizia Luongo e il sociologo Onofrio Romano si confronteranno sul tema del CORAGGIO a partire dall’impegno della foggiana Maria Teresa Di Lascia, militante radicale e vincitrice di un premio Strega postumo nel 1995 con Passaggio in ombra.

L’ultimo incontro, FUTURO, il 22 luglio, non poteva che indagare il tempo che verrà nel confronto tra la produttrice Gloria Giorgianni e il giornalista e saggista Oscar Iarussi, perché è nel Sud, le cui tracce emergono vivide negli scritti di Vittore Fiore, che si gioca l’autentica sfida della ripartenza.

Tutti gli incontri, a ingresso gratuito e regolamentati secondo la normativa anti covid fino a esaurimento posti , sono introdotti e moderati da Pino Donghi, scrittore e divulgatore scientifico. È prevista la diretta streaming sulle pagine social e sul canale youtube di Donne in Corriera e della Città Metropolitana. La prenotazione è obbligatoria per ogni singolo appuntamento scrivendo a info@alfabetodelsud.it. Seguici su facebook e instagram Donne in Corriera.

