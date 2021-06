Ancora pochi giorni per accumulare acquisti e raggiungere la soglia minima delle 50 transazioni che danno diritto al ‘cashback’. Si chiude domani, 30 giugno il primo semestre del programma dei rimborsi di Stato per chi acquisita con carte e app.

Ad oggi, in base ai numeri dell’app Io, sono oltre 7,85 milioni gli utenti con transazioni valide (per 720 milioni di transazioni totali) e di questi 5,89 milioni hanno 50 e più transazioni, cioè hanno già diritto al rimborso fino a massimi 150 euro. Per entrare nella classifica dei 100 mila che avranno il Super Cashback da 1500 euro, al momento bisogna aver fatto più di 689 transazioni. (Ansa)

