“Siamo in un momento complicato dal punto di vista geopolitico, in un periodo in cui stiamo uscendo dalla pandemia, da questa crisi e da questa situazione sanitaria ed economica molto difficile. Spero che da questi incontri all’interno del nostro castello e nella bellissima città di Matera si possa trovare quella spinta per poter guardare con maggior fiducia al nostro futuro”. Lo ha detto il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, a margine della prima giornata di riunione dei ministri degli Esteri per il G20.

Ieri hanno preso il via i tre giorni che vedranno impegnate nel G20 Puglia e Basilicata. Il ministro Luigi Di Maio, prima di accogliere i capi delegazione esteri, ha inaugurato, insieme al vicepresidente della Commissione europea, Josep Borrell, la mostra “Le forme del desiderio”, nel museo archeologico di Santa Scolastica. Ad accompagnare Di Maio e Borrell nella visita al museo c’erano anche il sindaco di Bari e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

