Troppo caldo negli hub vaccinali: le Asl pugliesi stanno riprogrammmado gli appuntamenti per fissarli nelle ore meno calde della giornata, provvedendo inoltre a climatizzare gli impianti. Se non sarà possibile climatizzare i centri vaccinali, le Asl provvederanno a chiudere gli hub. Obiettivo, evitare che si ripetano eventi simili a quello accaduto ieri al Pala Carbonara.

In particolare, nella mattinata di ieri, i cittadini intenti a ricevere la propria dose di vaccino hanno lamentato non pochi disagi. In un video girato da uno dei cittadini che ieri mattina si era recato nel PalaCarbonara per la sua somministrazione, si vede infatti tanta gente in piedi, in coda e, ancora molte altre persone che, seppur sedute in attesa, di sventolano per cercare refrigerio.

Anche nelle altre città pugliesi si sta provvedendo a risolvere la problematica. In provincia di Brindisi, ad esempio, tutti i centri vaccinali sono stati dotati di sistemi di condizionamento dell’aria. Saranno quindi garantite le condizioni per la prosecuzione delle inoculazioni. L’Asl di Foggia invece sta provvedendo ad installare gli impianti di climatizzazione nei punti vaccinali di Vieste, Accadia, Cagnano Varano, Lucera, Manfredonia, Orta Nova, San Giovanni Rotondo, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano.

Quattro i punti vaccinali nel capoluogo dauno in cui è stata disposta la chiusura. Infine, anche nella Bat si sta procedendo con la climatizzazione degli hub di Margherita, Trinitapoli, San Ferdinando e Andria.

