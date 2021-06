Si allenta la morsa del caldo a Bari. Secondo il bollettino appena pubblicato del Ministero della Salute sulle ondate di calore, dopo il bollino arancione di oggi, con temperature che hanno sfiorato i 38 gradi, domani si “scende” a bollino giallo che rappresenta una allerta di livello 1 e venerdì si torna al livello verde con allerta zero. Bari esce quindi dal caldo afoso per qualche giorno, dopo aver superato i 40 gradi nei giorni scorsi. Nel fine settimana si tornerà a respirare, in attesa di ulteriori incrementi di temperatura che non mancheranno in questa estate appena iniziata.

