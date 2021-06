Pare in dirittura d’arrivo la conclusione dei lavori di realizzazione del nuovo mercato coperto di Japigia. Oggi si è tenuto un sopralluogo con il sindaco Antonio Decaro, l’assessore Carla Palone e il presidente del Municipio, Lorenzo Leonetti. “Sono 72 i box provvisti di tutte le attenzioni tecnico-sanitarie e colorati per tipologia merceologica – spiega Leonetti – renderanno agevole e dignitoso il lavoro di altrettanti esercenti, costretti per troppo tempo a lavorare per strada sotto il sole e la pioggia. Sono ultimati i lavori del blocco servizi: bagni accessibili a tutti, sala riunioni e box per la polizia locale. In questi giorni si lavora nelle aree esterne al mercato. Nuovi marciapiedi, nuovi posti auto e una piccola area giochi, andranno a definire i confini con via Peucetia, via Viterbo e via Aristosseno”.

Gli interventi sono cominciati nel 2018 e dovevano concludersi dopo un anno, ma hanno subito notevoli ritardi a causa del lockdown. L’amministrazione conta di aprire il mercato per l’estate, al massimo per l’autunno, considerando i tempi per i collaudi. “In conclusione – continua Leonetti – posso dirvi che questo mercato è veramente bello sia dentro che fuori e rappresenterà l’inizio di una riqualificazione della parte storica del quartiere Japigia”. (foto Facebook – Leonetti De Tullio)