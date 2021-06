Maggiore attenzione a promuovere un uso consapevole del monopattino. E’ quanto l’amministrazione comunale ha chiesto ai gestori del servizio di monopattino sharing a Bari. Ad oggi, infatti, soprattutto in alcune zone della città, vista la presenza di numerosi esercizi commerciali che in questo periodo svolgono attività prevalentemente all’aperto e di una maggiore concentrazione di persone, risulta necessario avviare azioni che limitino l’utilizzo irregolare e irresponsabile dei mezzi in particolare in alcune ore della giornata.

All’incontro hanno partecipato i responsabili delle quattro aziende appaltatrici che si sono subito mostrati favorevoli alla richiesta del Comune proponendo una riduzione automatica della velocità dei mezzi a 15km/h, in via sperimentale, dalle ore 19 alle ore 2 nella zona Umbertina, fatta eccezione per il lungomare di Crollalanza e corso Cavour. Gli stessi limiti di velocità saranno attivati sul lungomare di San Girolamo. Si ricorda che nella città vecchia e nelle aree pedonali (via Sparano) i monopattini già oggi non sono operativi.

“Come tutte le novità, anche questo nuovo strumento di mobilità, sempre più diffuso per la facilità di utilizzo e versatilità, necessità di regolamentazioni in progress, tipo questa che abbiamo valutato di sperimentare nel quartiere Umbertino – spiega l’assessore alla Mobilità Giuseppe Galasso -. Il nostro obiettivo è far sì che i dispositivi di micromobilità elettrica diventino una pratica stabile su Bari e per far questo c’è bisogno che l’utilizzo sia consapevole e sicuro, scoraggiando usi impropri e condotte di guida che, specie in aree a forte densità di pedoni, potrebbero rivelarsi pericolose. Voglio ringraziare tutti i soggetti gestori per aver accolto subito la nostra richiesta ed essersi mostrati attenti e sensibili alla questione proponendo loro stessi delle limitazioni”.

“Vogliamo che il servizio di monopattino sharing, che l’amministrazione ha fortemente voluto, continui ad essere un’opportunità per tanti e non un disservizio o un pericolo – commenta l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone -. Soprattutto con la ripresa delle attività economiche e l’utilizzo degli spazi aperti, non vogliamo creare disagi o situazioni di pericolo per residenti e operatori. Con i gestori del servizio di sharing abbiamo condiviso la preoccupazione sull’utilizzo improprio che alcuni fanno di questi mezzi e la scelta di avviare una sperimentazione, prevedendo una decelerazione dei monopattini nelle ore e nelle zone dove c’è una maggiore concentrazione di cittadini”. La sperimentazione avrà inizio la prossima settimana.

