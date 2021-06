Potrebbe diventare la foto simbolo del G20 2021 superando i fuochi d’artificio in salsa “festa patronale” e le orecchiette della signora Teresa di Bari. Matera batte il capoluogo pugliese in quanto a originalità con il suo professore di inglese che, a torso nudo, saluta i Ministri degli Esteri dal balcone di casa sua. L’immagine più cliccata e condivisa di questi caldi giorni in cui le foto in abito scuro e in posa riempiono i quotidiani cartacei e online.

La foto è diventata l’emblema di una città che decide di non mettersi “in posa” neanche per un giorno.

