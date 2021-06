Erano custodite in un box di proprietà del caporal maggiore dell’Esercito Antonio Serafino, le armi trovate dalla squadra mobile di Bari in un box a Ruvo di Puglia. Pistole, fucili e munizioni sono stati trovati nell’ambito della stessa inchiesta che il 13 maggio ha portato in carcere Serafino e alla notifica di una nuova ordinanza di custodia cautelare all’ex gip di Bari Giuseppe De Benedictis.

Lo scorso 22 giugno, ulteriori controllo hanno portato gli investigatori baresi a scoprire un altro arsenale: pistole, fucili, mitragliette, baionette e sciobole. Una trentina in tutto. Sequestrate anche parti di arma (canna, otturatori, cartuccere, caricatori per armi da guerra) e munizionamento di vario calibro, anche da guerra. Tutto il materiale sequestrato si presentava in perfetto stato di conservazione.

Ulteriori accertamenti verranno effettuati sulle armi sequestrate, al fine di verificare di chi fossero nella disponibilità e di stabilire se le stesse siano state utilizzate in precedenti episodi delittuosi.

