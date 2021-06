Dal presidente della Camera Roberto Fico a Piero Pelù. Sono tanti gli ospiti che, a partire dal 22 luglio, si alterneranno sul palco del festival che, per la prima volta, si terrà anche nella location di Vieste, in provincia di Foggia.

Il 22 luglio, giorno della partenza dell’evento, appuntamento con il rocker Piero Pelù che interverrà in veste di scrittore presentando il suo libro “Spacca l’infinito”. Il 23 luglio sarà invece il turno dell’ospite iternazionale, Patrick McGrath che parlerà del suo ultimo thriller new gothic, ‘La lampada del diavolo ‘(La nave di Teseo). Atteso per il 29 luglio invece il presidente della Camera, Roberto Fico. Il presidente della Camera dibatterà sul tema “Sud, cultura e ripartenza”.

Per il gran finale della 20esima edizione, il 30 luglio, sul palco, saranno presenti il rapper Blind, che racconterà la sua storia di riscatto: dalla strada al podio di X Factor, sino al denutto in libreria con “Cicatrici”. Sempre nella stessa giornata interverranno anche l’immunologa Antonella Viola, con il libro ‘A danzare nella tempe-sta’ (Feltrinelli), per affrontare le emergenze pandemiche affidandosi alla scienza, la biologa Barbara Gallavotti, giornalista e divulgatrice scientifica ospite fissa del programma di Giovanni Floris su La7, protagonista e autrice dell’incontro a Vieste dal titolo ‘Virus e Libertà’.

In totale, nel corso dell’evento, saranno oltre 200 gli ospiti che si alterneranno tra Polignano a Mare e Vieste. Gli eventi a Polignano prenderanno il via a partire dal 7 luglio, fino AL 10. Attesissimo, il Premio Nobel per la Letteratura Wole Soyinka, per un incontro-intervista attraverso la quale ripercorrerà la sua biografia e la sua produzione letteraria.

