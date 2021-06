Il Direttivo della Divisione di Chimica Inorganica della Società Chimica Italiana ha assegnato ad Alessandra Barbanente, dottoranda in Scienze Chimiche e Molecolari, XXXIII Ciclo, presso il Dipartimento di Chimica il Premio Migliore Tesi di Dottorato in Chimica Inorganica 2021 nell’ambito della Chimica Bioinorganica.

Le attività di ricerca portate avanti dalla dott.ssa Alessandra Barbanente durante il suo dottorato, svolto presso i laboratori di Chimica Bioinorganica del Dipartimento di Chimica sotto la supervisione del prof. Nicola Margiotta, sono state mirate allo sviluppo e funzionalizzazione di biomateriali osteoinduttivi da utilizzare per il rilascio di farmaci antitumorali di platino per il trattamento dei tumori e delle metastasi ossee. La dott.ssa Barbanente ha sviluppato matrici di idrossiapatite funzionalizzate con selenio, un elemento di per se dotato di proprietà antitumorali, sulle quali sono stati adsorbiti farmaci antitumorali di platino appositamente preparati per il loading su matrici inorganiche o il targeting di tessuti biologici entrambi ricchi di ioni calcio.

Il premio le sarà conferito virtualmente in occasione del XXVII Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana, SCI2021 (14-23 settembre 2021) nel corso del quale la dott.ssa Barbanente esporrà i risultati del suo lavoro di tesi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.