Questa mattina nel centro di Bari all’incrocio tra via Celentano e via de Giosa, un’automobile ha travolto due pedoni che attraversavano a centro strada. Dopo l’impatto sembra aver avuto la peggio uno dei due malcapitati ed è rimasto a terra e tra lamenti e urla. In tanti si sono fermati per chiamare l’ambulanza del pronto soccorso 118. Ancora da accertare le dinamiche del sinistro.

