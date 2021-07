La Ssc Bari ha iniziato il calciomercato della terza stagione di C con due cessioni: per Tommaso D’Orazio, terzino classe ’90, è stato trovato l’accordo con l’Ascoli per la cessione a titolo definitivo. Stessa operazione anche con il Modena per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del difensore classe ’88 Matteo Ciofani. Ciofani era un titolarissimo nella passata stagione con mister Auteri, e la società di Luigi De Laurentiis si prepara ad acquistare almeno due giocatori in difesa.

Il nuovo ds Polito intanto sembra interessato a due elementi di spicco dell’Ascoli, società da cui è arrivato. Nei radar ci sono Brosco e Polito, ma tutto la squadra biancorossa è al centro di una rivoluzione quando si ritroverà il 15 luglio a Bari per qualche giorno da dedicare a visite mediche e test atletici quindi, il 18, si trasferirà nella provincia di Trento, a Lodrone, frazione di Storo, situato a circa 400 metri di altitudine nella Valle del Chiese. Per la prima volta il calciomercato dei galletti sembra meno legato alle indicazioni da Napoli.

