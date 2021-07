Oggi giovedì 1 luglio 2021 in Puglia, sono stati registrati 6.204 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 40 casi positivi: 5 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.682.225 test. 244.012 sono i pazienti guariti. 2.727 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.381 così suddivisi: 95.200 nella Provincia di Bari; 25.591 nella Provincia di Bat; 19.813 nella Provincia di Brindisi; 45.161 nella Provincia di Foggia; 26.950 nella Provincia di Lecce; 39.485 nella Provincia di Taranto; 814 attribuiti a residenti fuori regione; 367 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 1.7.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/1gH3b

