“Voglio sapere perché l’hub non è ancora attivo”. A parlare è Tommaso Depalma, sindaco di Giovinazzo, in relazione ai ritardi nell’apertura del centro vaccinale allestito dalla stessa amministrazione comunale all’interno della scuola elementare San Giovanni Bosco.

L’hub, infatti, che è stato oggetto di un sopralluogo lo scorso 11 giugno da parte della Asl di Bari, che aveva espresso parere favorevole sulla location come centro per la somministrazione dei vaccini contro il Covid19, di fatto non è stato mai reso operativo.