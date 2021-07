Un pranzo, una cena o un aperitivo tra le nuvole, sospesi a 50 metri di altezza. Arriva anche a Trani da oggi al 4 luglio, al molo Santa Lucia, a tappa in esclusiva in Puglia di “dinner in the sky” dopo Dubai, Londra, Las Vegas e Bruxelles. L’iniziativa culinaria nel porto di Trani è già sold out per il pranzo e la cena (126 euro)

I clienti vengono accompagnati due alla volta alla piattaforma dove vengono allacciati ai sedili, in stile Formula 1, dal personale di sicurezza. Una volta che tutti hanno preso posto, inizia un countdown di 10 secondi per salire in cielo ad un’altezza di 50 metri, dove si svolge l’evento.

La struttura di Dinner in the sky è composta da tavolo appositamente progettato che offre a 22 ospiti un’esperienza straordinaria a 50 metri di altezza. Il tavolo da 5 tonnellate viene sollevato su 16 cavi di acciaio da una gru da 120 tonnellate.

Foto dinnerinthesky.it

