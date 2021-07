Caroselli e piccoli cortei in strada con tanto di bandiere svolazzanti. Anche a Bari decine di persone sono scese in strada per festeggiare la vittoria dell’Italia che vola a Wembley in semifinale contro la Spagna, martedì 6 luglio.

In centro traffico in tilt durante il passaggio di decine di persone con fischietti e bandiere. Festeggiamenti improvvisati per l’Italia che ha battuto il Belgio 2 a 1 con i goal di Nicolò Barella e di Lorenzo Insigne. Prima, al 14’, Bonucci si era visto annullare dalla Var un gol per fuorigioco di Chiellini e Di Lorenzo.

