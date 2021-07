Cosa ne sarà dell’ospedale in Fiera del Levante a Bari quando la pandemia Covid sarà superata? Il governatore della Puglia Michele Emiliano propone “l’istituzione di un grande centro di emergenza nazionale”, l’unico nel sud Italia, e “propedeutico alla formazione dei medici e del personale sanitario dell’emergenza”.

La decisione non sarà immediata. Infatti alla struttura nel quartiere fieristico sono interessati l’Università di Bari e il Policlinico. “Ho l’impressione che quei padiglioni che abbiamo restaurato non siano più adatti alle nuove esigenze fieristiche. Dobbiamo deciderlo insieme, altrimenti lo faremo da un’altra parte”, conclude Emiliano.

L’ospedale è stato inaugurato lo scorso febbraio in piena emergenza Covid con lo scopo di trasferire i pazienti dal Policlinico per svuotare i reparti dai malati covid e consentire la ripresa dell’assistenza ordinaria. La struttura può contare su 152 posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva in 10 moduli prefabbricati.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.