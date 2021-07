Le Autorità Albanesi e la Direzione Investigativa Antimafia, con l’ausilio internazionale dell’Ufficio di Collegamento Interforze di Tirana e della Polizia Albanese, nell’ambito di una squadra investigativa comune, stanno eseguendo, su disposizione della Procura Speciale Anticorruzione e Criminalità Organizzata di Tirana e della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, con il Coordinamento di Eurojust (L’Aja), una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice presso il Tribunale Speciale di Primo Grado Anticorruzione e Criminalità Organizzata di Tirana nei confronti di 38 persone responsabili a vario titolo, di corruzione, abuso d’ufficio, riciclaggio e traffico internazionale di ingentissimi quantitativi di sostanze stupefacenti.

Sono in corso di esecuzione, decreti di sequestro patrimoniali relativamente a beni mobili e immobili, per un valore di alcuni milioni di euro. Nel corso delle indagini, che costituiscono lo sviluppo investigativo effettuato in Albania delle Operazioni Shefi e Kulmi eseguite dalla DIA di Bari nel 2018 e nel 2020, sono stati ricostruiti, anche con il supporto delle dichiarazioni di quattro collaboratori di giustizia, oltre a fenomeni di corruzione, abuso d’ufficio e riciclaggio, l’intera “filiera” dello stupefacente con riferimento alla coltivazione, alla produzione, alla raccolta, allo stoccaggio ed alla spedizione verso le coste pugliesi a bordo di potentissimi gommoni oceanici.

Maggiori elementi sull’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa

on-line alle ore 10.30 odierne, a cui parteciperanno il dott. Federico Cafiero DE RAHO – Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, il dott. Arben KRAJA – Procuratore Speciale Anticorruzione e Criminalità Organizzata di Tirana, il dott. Filippo SPIEZIA – Membro per l’Italia di Eurojust, il dott. Roberto ROSSI – Procuratore f.f. della Repubblica di Bari, il dott. Giuseppe GATTI, Procuratore presso la D.N.A., il Dir.Gen. Maurizio VALLONE – Direttore della DIA e il Dir.Gen. Ardi Veliu – Direttore Generale della Polizia Albanese.

