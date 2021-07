Si è conclusa nello scorso fine settimana la due giorni del karate per la Coppa Italia di Kumite Under 18 al Palazzetto olimpico della Fijlkam, a Ostia.

Il ritorno “post-pandemia” alle competizioni sportive nazionali per questa disciplina ha visto la partecipazione di 303 atleti e 123 società. Nuova la formula delle gare, diluita in due giorni e suddivisa per categorie di peso. La Puglia ha ottenuto due medaglie di bronzo: con Giorgio Romanini (Fudoshin Bari) cat +76 allenato dal campione europeo (Fiamme Gialle) Michele Giuliani; e con Mario Ciminiello (A.S.D. Gruppo Sportivo Fiamme Cremisi Bersaglieri –Foggia) cat. 61 kg allenato dal padre/coach Cesare Ciminiello.

Coppa Italia U18 avara di soddisfazioni e medaglie per le categorie femminili. Qualche sprazzo arriva da Gemma Di Bari, allenata dal m° Pasquale Di Bari (Taranto), già vice campionessa d’Italia junior 2020, che nella categoria +59kg ha perso la pool per il terzo posto. Dopo il lungo stop dovuto all’emergenza Covid-19, la Coppa Italia vale come preparazione al vero obiettivo, la Youth League a Porec, in Croazia, dove con Gemma Di Bari gareggeranno anche le tarantine Aurora Campobasso e Gabriella Cellamaro.

