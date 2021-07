“Sono preoccupato e dispiaciuto per quanto sta avvenendo all’interno del Movimento Cinque Stelle. Sono pronto a dare una mano”. Così il governatore Michele Emiliano in risposta ad una domanda sul caos che ha travolto il Cinque Stelle con la rottura tra l’ex premier Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Emiliano ha risposto ad una domanda questa mattina al termine della presentazione delle nuove ambulanze in Fiera a Bari.

Intanto continua la rottura all’interno del Movimento. “Cari iscritti, come richiesto dal Garante, Beppe Grillo, è indetta la votazione per il Comitato Direttivo del M5s. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le modalità e i tempi di presentazione delle candidature attraverso la nuova piattaforma di gestione degli iscritti e le date di svolgimento delle votazioni sulla nuova piattaforma di voto”. Lo ha annunciato Vito Crimi agli iscritti sul nuovo sito del M5s. Ieri il Comitato di Garanzia ha modificato il regolamento: ora le candidature devono essere fatte sul nuovo blog Movimento5stelle.eu e non più sul blog delle Stelle.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.