Ci sono anche Albano Carrisi, Renzo Arbore e Lino Banfi tra i 45 esperti che supporteranno nelle scelte amministrative il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano .

Il collegio, formato da 45 esperti, si è insediato ieri, ha un incarico cinquennale ed è a titolo gratuito. Il collegio, spiega la Regione, è costituito dal governatore, dal capo Gabinetto e da “personalità che hanno maturato esperienza su temi di rilevanza strategica per il buon funzionamento della macchina regionale, profili professionali adeguati a garantire nelle scelte di indirizzo del presidente un supporto specifico, in base alle singole esperienze lavorative”.

“Nel ripartire – ha detto il presidente Emiliano – io vorrei provare a fare tutte quelle cose che non siamo riusciti a realizzare nel primo mandato. Prima di tutto sottoporre ad una analisi le linee programmatiche. Attuando anche una sorta di controllo politico rispetto alle intenzioni dell’amministrazione. Per farlo bisogna dividersi il lavoro, ricomponendo o variando i gruppi. Noi siamo protagonisti di ciò che accade in questa regione, molti di voi lo sono o lo sono stati». Sono quasi vent’anni che è partito un progetto politico di rivoluzione della società pugliese che ha portato, senza grandi contraddizioni, alla Puglia di oggi. Abbiamo di fronte tantissime sfide – ha concluso – che hanno bisogno di grande inventiva. E il Collegio degli esperti rappresenta un osservatorio di grande importanza anche per incidere sulle scelte.

