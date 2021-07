E’ in Puglia Magic Johnson che con la sua famiglia ha scelto la nostra regione per trascorrere le proprie vacanze. Il campione di basket è atterrato con un jet privato all’aeroporto di Brindisi, come ha riferito Brindisi report. Il simbolo della lotta all’Aids, è atterrato con la famiglia nella tarda mattinata di ieri. Ad attenderlo, due furgoni e gli autisti che lo hanno trasportato prima a Brindisi per una passeggiata. Poi per una meta non ancora nota.

