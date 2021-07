Ha ordinato online dall’Olanda e si è fatto consegnare a casa nel Salento, la cosiddetta ‘droga dello stupro’. Con il pacco, però, sono arrivati anche gli agenti della squadra mobile di Lecce che hanno arrestato Daniele Scrimieri, 31 anni, di Galatone, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ad allertate gli inquirenti leccesi è stata una segnalazione giunta dall’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino: la segnalazione riguardava il passaggio, in quello scalo, di un plico sospetto proveniente dall’Olanda, contenente la sostanza stupefacente ‘GBL’, liquida, inodore, incolore e insipida, diretta a casa di Scrimieri. Il giorno della consegna gli agenti si sono presentati a casa del committente e hanno proceduto all’apertura del pacco in cui c’erano sei flaconi in plastica con la droga. (ANSA).