L’hub vaccinale PalaCarbonara, a Bari, è rimasto chiuso questa mattina creando non pochi disagi e polemiche: “Vergogna – scrive una cittadina sui social del governatore Michele Emiliano – tutti gli under 80enni sono stati trasferiti nel centro in Fiera del Levante. La famosa organizzazione pugliese dove sta? Nessuna comunicazione, niente di niente”.

Le difficoltà sono legate allo slittamento delle seconde dosi. L’Asl Bari precisa che bisogna sempre riferirsi agli orari di apertura e chiusura dell’hub. Da lunedì si potrà andare anche a Catino e in Fiera. Il PalaCarbonara resta chiuso il sabato e la domenica.

Inoltre come confermato da Emiliano, se non sarà possibile climatizzare i centri vaccinali le Asl provvederanno a chiudere gli hub. Obiettivo, evitare che si ripetano eventi simili a quello accaduto ieri al Pala Carbonara nei giorni scorsi. In un video girato da uno dei cittadini che si era recato nel PalaCarbonara per la sua somministrazione, si vede infatti tanta gente in piedi, in coda e, ancora molte altre persone che, seppur sedute in attesa, di sventolano per cercare refrigerio.

