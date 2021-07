Un lieve incidente tra due auto alla rotatoria del ponte Adriatico e il traffico è andato in tilt questa sera. Le strade di accesso alla rotatoria sono rimaste bloccate per diverso tempo con lunghe code e disagi per gli automobilisti. Sul posto la polizia locale.

