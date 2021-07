A Corato la terza edizione del Festival “Gusto Jazz”. Si terrà dal 21 luglio sino al primo agosto e sarà interamente dedicata alla musica jazz e alla promozione enogastronomica, la manifestazione che vedrà alternarsi sul palco diversi artisti.

Si parte in piazza Abbazia, alle ore 21.30 del 21 luglio con l’attesissimo concerto della cantante portoghese Carmen Souza che, per l’occasione, presenterà “The Silver Messengers”, un omaggio alla vita e alla musica di Horace Silver. Nella stessa giornata, a partire dalle 18, alle ore 20, si terranno laboratori musicali gratuiti per bambini dal titolo “PlayJazz” a cura del maestro Cesare Pastanella. Ogni sera, a partire dalle 20, sempre in piazza Abbazia, si terrà “Street Food & Wine Expercienze: l’olio d’oliva”. Si tratta di una serata a tema presentata da un ambasciatore della tradizione gastronimica locale in seguito alla quale sarà possibile effettuare degustazioni di prodotti e vini locali.

Tra gli altri eventi in programma c’è anche quello del 22 luglio. Alle ore 18, al Rocket, in Piazza Di Vagno, si terrà una conversazione musicale con il pianista Michele Fazio. Un appuntamento quest’ultimo dedicato in particolare a tutti gli appassionati di jazz. “Dodici giorni consecutivi con ben 50 attività suddivise fra concerti nazionali e pugliesi, serate dedicate alla gastronomia del territorio ed attività dedicate anche alla formazione musicale e gastronomica per bambini ed adulti” – ha dichiarato il direttore artistico Alberto La Monica. Alle sue parole fanno eco quelle dell’assessore regionale alla Cultura e Turismo.

“La musica – commenta – è uno dei linguaggi espressivi più importanti che abbiamo a disposizione nella nostra vita. E, come più volte il maestro Ezio Bosso ci ha ricordato, della musica si può fare esperienza in un solo modo: insieme” – ha concluso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.