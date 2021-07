Incidente stradale mortale questa mattina in corso Italia a Taranto, nei pressi della chiesa San Roberto Bellarmino. La vittima, Claudio Clary, avvocato di 65 anni, era in sella a una moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto Renault Captur.

Clary è caduto a terra, riportando le lesioni gravi. Sul posto il 118 e la polizia locale per gli accertamenti. L’avvocato Clary in passato era stato difensore esterno del Comune di Taranto, presidente del Cda dell’Azienda farmaceutica comunale, docente Enaip e in formazione di operatori socio-sanitari. Era mediatore civile, cassazionista e giudice onorario del tribunale di Bari.

‘Il Presidente, i Consiglieri del Direttivo e tutti gli iscritti alla Camera penale di Bari sono vicini ai familiari e ai Colleghi del Foro di Taranto – si legge su Facebook – per l’improvvisa scomparsa dell’avvocato Claudio Clary, che ha onorato la Toga anche nelle funzioni di Magistrato Onorario con sobrietà, equilibrio, eleganza e rispetto”.

