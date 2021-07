A partire da oggi, 3 luglio, sarà attivato un servizio di vigilanza suppletivo in supporto alla polizia locale. Lo annuncia il sindaco di Polignano, Domenico Vitto. I vigilantes pattuglieranno il centro storico fino al 30 settembre tutti i giorni dall’1 alle 4 del mattino. “Un’iniziativa – spiega Vitto – finanziata dalla tassa di soggiorno, nata per migliorare il benessere e la sicurezza di cittadini residenti e turisti”.

E tanti sono stati i commenti all’iniziativa, da parte di residenti e di assidui frequentatori del comune a sud di Bari, frequentato ogni sera da migliaia di persone. “Ripetutamente nella fascia oraria notturna si radunano in piazzetta sul lungomare ragazzi con auto e moto per fare gare di velocità, sgommando e suonando il clacson – scrive un cittadino – Più volte abbiamo segnalato l’evento ai carabinieri e qualche cittadino ha invitato i ragazzi ad andare via, ma di fatto non è cambiato nulla”. C’è chi chiede inoltre un aumento dei parcheggi, chi più sicurezza e telecamere attive 24 ore su 24.

