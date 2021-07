Ancora un incendio in città. A bruciare la zona di Lama Balice, a ridosso dell’area industriale. Il fumo denso si vede da centinaia di metri di distanza. Non è la prima volta. Ormai gli incendi sono quotidiani a Bari. Soprattutto in zona Japigia. I residenti, esasperati, hanno indetto una manifestazione di protesta per il 6 luglio per chiedere alle istituzioni di intervenire al più presto.

