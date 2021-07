Continua l’impegno della rete Bari Social Book e dell’assessorato al Welfare per promuovere le attività per le pari opportunità nell’accesso alla lettura, ai libri e alla cultura. Un impegno finanziato dal Comune per contrastare le povertà educative nei luoghi simbolo del capoluogo pugliese.

Da oggi è iniziata la “bibliobici”, con il coordinamento della Biblioteca dei ragazzi che ha portato su due ruote libri di illustrazione, storie, narrazioni, racconti ed eventi in ogni angolo e contesto della città. Direttamente in spiaggia, tra i bagnati e i turisti che hanno trascorso la giornata estiva nei lidi pubblici, da Pane e pomodoro a Torre Quetta.

Le biblobici rientrano nel programma dei cento eventi estivi gratuiti diffusi del programma #Estate #lèggerà di Bari Social Summer 2021 promosso dall’assessorato al Welfare e con il coordinamento della Biblioteca dei ragazzi e delle ragazze in rete con Bari Social Book.

Foto facebook Francesca Bottalico

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.