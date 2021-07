La bambina down rifiutata da un baby club del Salento. I prezzi elevati delle case vacanze in Puglia. Lo stop alle prime dosi per under 50 dal 5 luglio, il G20 a Matera con eventi a Bari e Brindisi: ecco le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 27 giugno. Prezzi altissimi per le case vacanze in Puglia

Lunedì 28 giugno. Prima giornata del G20 a Bari

Martedì 29 giugno. Caldo record a Bari e in Puglia. Il meteorologo: “Aria irrespirabile e disagi per gli allergici”

Mercoledì 30 giugno. Bimba down rifiutata da un baby club in vacanza in Salento

Giovedì 1 luglio. Mancano i vaccini, sospese le prenotazioni per gli under50 dal 5 luglio

Venerdì 2 luglio. Sgominato traffico internazionale di droga tra Albania e Puglia

Sabato 3 luglio. Bufera sui concorsi Arpal Puglia

