Papa Francesco è arrivato nell’ospedale romano del Gemelli intorno alle 14,30 per sottoporsi a un intervento chirurgico che era stato già programmato quindi non improvviso. Riguarda una stenosi diverticolare sintomatica del colon.

Già da questa mattina al Policlinico si poteva notare una mobilitazione generale per organizzare al meglio la struttura in attesa dell’arrivo di Francesco. Garantite le massime misure di sicurezza.

Per la degenza al Gemelli papa Francesco è stato sistemato al decimo piano del Policlinico universitario, negli stessi locali che in passato hanno già ospitato i ricoveri papali, come quelli di Giovanni Paolo II. Papa Francesco è il secondo Pontefice ad essere ricoverato, in tutta la storia dei Papi, al Gemelli, come ricorda l’Ansa. Il primo, con ben sette accessi, era stato naturalmente Giovanni Paolo II. Proprio per i numerosi ricoveri e i lunghi periodi di degenza, venne coniata la celebre espressione il “Terzo vaticano”, riferita appunto al Gemelli.

